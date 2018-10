Pd, Sala: "Comitati? Primo passo di Renzi fuori dal partito"

Sala: "I comitati presentati alla Leopolda? Primo passi di Renzi fuori dal Pd"

"Penso che i comitati civici che sono stati lanciati a Firenze potrebbero essere un primo passo verso l'uscita di Renzi dal Pd. Matteo non ha ancora tirato fuori le sue carte, ma l'idea di uscire c'e'". Lo afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24, che spiega di non essere andato alla Leopolda. "Comunque - aggiunge Sala - fa bene ad attivarsi sul territorio e a creare nuove forze, anche se il nostro principale problema e' che non riusciamo a parlare ad altri mondi"