Beppe Sala

Pd, Sala: congresso inevitabile per capire come ripartire

Parisi: i Democratici devono passare la mano, penso che l'Italia in questo momento abbia bisogno di un governo nuovo e di una legge elettorale stabile



"Serve un congresso. Sul quando, non sta a me dirlo. Il congresso serve per capire da dove ripartire, da una posizione non emotiva ma razionale. E poi, bisogna guardare avanti". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della seduta odierna del consiglio comunale, aggiungendo: "Serve un congresso vero perche' se continuiamo cosi' sembra che la sinistra non abbia meriti in questi anni storici". Quindi Sala ha concluso: "Il congresso era ed e' inevitabile".



"Il Pd ci ha tolto qualsiasi credibilita' nel mondo, credo sia il momento che passi la mano". Cosi' Stefano Parisi, fondatore di Energie per l'Italia, a margine del convegno sulle liberalizzazioni organizzato dal forum Battanta. "Va bene il dialogo nei partiti - ha detto riferendosi alla direzione del Pd - ma devono capire che dobbiamo tranquillizzare il mercato". "Penso che l'Italia in questo momento abbia bisogno di un governo nuovo e di una legge elettorale stabile" conclude.