Pd, Sala: "Partito sopravviva e affronti il voto delle Europee"

In questa fase il Pd dovrebbe pensare a "sopravvivere e cercare di trovare la migliore presenza possibile alle europee. Non penso, come il mio amico Carlo Calenda, che si debba rapidamente andare oltre il Pd: affrontiamo prima le elezioni" per i rappresentanti nelle istituzioni Ue. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , parlandone con i cronisti a margine di un convegno su Paolo Grassi alla Biblioteca Sormani. "Capisco che sia necessario fare il passaggio del Congresso e delle primarie, perche' e' ovvio che un segretario serve" ha comunque segnalato. "Il futuro chi lo sa. Poi ribadisco che rilancio del Pd, a mio avviso, parte dai contenuti, ne sono convinto perche' ci sono tanti temi su cui il partito puo' prendere posizione" ha concluso.