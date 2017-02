Pd e sinistra, divisivi come sempre. E il Paese reale attende. Il commento

di Franco D'Alfonso

L'unità della sinistra avanza. Nasce SI che attacca Pisapia, dialoga con Civati che non entra e De Magistris che entra se non entra D'Alema. Alla finestra i Comitati del No della simpatica Falcone e del mitico Besostri che faranno un altro soggetto unitario a breve.



Purtroppo come al solito il Pd si rivela divisivo, perchè come sempre le minoranze si sono attestate su un fermo e deciso penultimatum, esposto da Emiliano che però pensava alla Fiera del Levante e non all'Assemblea più drammatica degli ultimi venti giorni: quindi niente nuovo soggetto unitario a sinistra almeno fino a martedì, la notizia più importante da lì è stata che Veltroni non ha perso la memoria e si ricorda parola per parola il discorso del Lingotto di 10 anni fa, tanto che lo ha ripetuto oggi in versione integrale senza aggiornare nemmeno le date, individuando lucidamente la causa dei problemi odierni nel famoso errore di calcolo sul voto che causò la caduta di Prodi alla fine del secolo scorso.

Dal canto suo il segretario Renzi intonando il francesismo "je man fou" al posto del classico ma un po' antico "me ne frego", fa capire che servirebbe un riconteggio delle schede come in Florida per Gore e Bush, perchè è impossibile che la voglia di nuovo non vinca e si comporta con gli ambasciatori e mediatori come il sovrano della Sublime Porta con coloro i quali gli portarono la notizia della sconfitta di Lepanto.

Quando questo processo "unitario" si completerà magari troveremo qualcuno che vorrà discutere di finanza locale, di lavoro e di alcuni desueti dossier che stanno sulle scrivanie ed i tavoli del paese reale...