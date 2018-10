Segreterie Pd: incontro con Vinicio Peluffo il 29 ottobre

Un incontro il 29 ottobre per parlare di programmi e futuro del Pd in Lombardia. Il deputato Vinicio Peluffo, che aveva ufficializzato proprio attraverso Affaritaliani.it Milano la sua candidatura alla guida del Partito democratico in Regione, parlerà lunedì prossimo al Circolo Acli di Lambrate, in via Conte Rosso 5, a Milano. L'orario dell'incontro è fissato alle 20:30.