Peck raddoppia a Milano: nuovo locale con tre anime a CityLife

Un secondo punto vendita di Peck a Milano: l'insegna a CityLife ha già fatto la sua comparsa. Come spiegato a Pambianconews.com da Leone Marzotto, il nuovo locale avrà tre anime: "negozio con gastronomia, enoteca con cocktail bar e un suggestivo ristorante". La volontà è di creare una piccola catena a marchio Peck. L’apertura è prevista per la seconda metà di novembre. “Avevamo visto diverse location – prosegue Marzotto – e nessuna ci aveva convinto. Occorreva qualcosa di coerente e allineato al prestigio del marchio. Questa lo è, perché ci affascina il contrasto tra un quartiere così moderno e la tradizione della nostra gastronomia, ci piace l’idea di proiettarci nel futuro”. Peck non sarà all’interno della food court bensì all’esterno e in posizione sopraelevata, che gli consentirà di dominare dall’alto la piazzetta sottostante e di disporre non solo di 50 coperti all’interno.