Milano

Venerdì, 28 giugno 2019 - 16:31:00 Pedemontana, bilancio 2018: primi utili per 850mila euro L'assemblea dei soci di Autostrada Pedemontana Lombarda ha approvato il bilancio 2018. L'esercizio si e' chiuso per la prima volta in utile per 850mila euro