Pedemontana, Buffagni (M5S Lombardia): "Una bolla di sapone"

"Da sempre abbiamo denunciato che per Pedemontana mancano i presupposti di continuità aziendale. La società ha debiti insostenibili in particolare verso Strabarg con appalti che hanno permesso di far raddoppiare i costi per la realizzazione sui quali per anni tutti hanno taciuto. Di Pietro doveva fare il commissario liquidatore perché vanno limitati i danni economici che gravano sulle spalle dei cittadini". Così il Consigliere regionale Stefano Buffagni del M5S Lombardia su Facebook.



"Il project financing che doveva ripagarsi da solo secondo Maroni ed i suoi - continua l'esponente M5S - si è rivelato un buco nero di soldi pubblici: tra defiscalizazioni ed extra costi il disastro era annunciato. Pedemontana oltre ad essere un progetto folle, inutile e sovradimensionato è l'esempio di come si cerchi sempre di creare guadagni per i privati con costi a carico della collettività. Senza dimenticare la commissione di accordo bonario, inizialmente viziata da potenziali conflitti di interessi, in cui Maroni ha nominato il suo legale Aiello; deve essere stato rallentato dal suo mal di schiena perdurante che lo tiene lontano dai tribunali per il processo di Maroni, perché il loro lavoro non ha evidentemente portato i suoi frutti".



"I mirabolanti ricavi previsti sulla carta - conclude Buffagni - si sono rivelati una bolla di sapone: ora si lavori per ripristinare la legalità riducendo al minimo gli impatti economici delle casse pubbliche che vanno preservate".