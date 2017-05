Pedemontana: ok bilancio, Di Pietro lascia, d’Andrea nuovo presidente

Pedemontana

L'assemblea dei soci di Autostrada Pedemontana lombarda Spa ha approvato, oggi, il bilancio di esercizio 2016 ed ha ringraziato il presidente uscente Antonio Di Pietro per il lavoro svolto. Nella stessa assemblea e' stato nominato il nuovo presidente della societa': Federico Maurizio d'Andrea. Lo comunica, in una Nota, Regione Lombardia. "Sono grato a tutti i componenti della societa' per il lavoro svolto - ha dichiarato il presidente uscente Antonio Di Pietro - e per il clima di collaborazione tenutosi in quest'ultimo anno che mi ha visto alla guida di Autostrada Pedemontana lombarda". Un anno - ha concluso - non privo di ostacoli ma durante il quale sono stati fatti importanti passi avanti per lo sviluppo della societa', sino all'approvazione odierna del bilancio di esercizio 2016". – (imprese-lavoro.com)