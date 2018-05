Pedofilia, uomo condannato a 9 anni. Adescava vittime con i peluche

Pedofilia: condannato a 9 anni, adescava vittime con peluche

Il gup di Milano Elisabetta Meyer ha condannato a 9 anni di carcere col rito abbreviato un uomo, fermato il 4 ottobre scorso dalla Squadra Mobile con l'accusa di violenza sessuale per un'aggressione, avvenuta pochi giorni prima, ai danni di una bimba di 6 anni in via Bramante, nella 'Chinatown' milanese. Era stato identificato dagli investigatori come l'uomo che compariva nei video registrati da una telecamera, grazie alla segnalazione di un cittadino.

Ulteriori accertamenti avevano poi rivelato come fosse l'autore, nel marzo 2016, di un altro abuso su una bimba disabile. In precedenza, nel gennaio 2016, era stato scarcerato dopo avere scontato una pena seguita a una condanna per tentata prostituzione minorile, atti osceni e corruzione di minorenni, nell'ambito di un'indagine da cui era emerso che utilizzava lo stratagemma di tenere in auto peluches per adescare ragazzine. Il giudice, che ha accolto la richiesta di condanna dei pm Luca Gaglio e Gianluca Prisco, ha riconosciuto risarcimenti provvisionali alle due bimbe e ai loro familiari.