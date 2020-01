Pedone investito nel Varesotto, ferito 15enne

Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un'auto a Brebbia, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto in via Piave, alle 13.30, e il giovane investito ha subito un trauma cranico senza però perdere conoscenza. Il 15enne, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Varese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.