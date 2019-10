Penati, Sala: "Un amico a cui ho voluto bene"

"E' mancato Filippo Penati. Non e' il momento di giudizi politici e non voglio ricordare il suo profilo istituzionale. Per me e' stato solo un amico a cui ho voluto bene e che ho accompagnato nell'ultima, dolorosa, fase della sua non banale vita": così il sindaco di Milano Beppe Sala ha ricordato l'ex presidente della Provincia di Milano Filippo Penati morto oggi.