Pensionata uccisa a Rho, ergastolo per l'ex vicino di casa omicida

E stato condannato all'ergastolo Renato Modugno, l'ex vicino di casa di Antonietta Migliorati, pensionata di 73 anni, uccisa nel suo appartamento a Rho (Milano) il 17 agosto 2017.

Arrestato sei mesi dopo il delitto, il 53enne non ha mai confessato e al termine della lettura della sentenza pronunciata dai giudici di Milano ha sbottato dalla gabbia verso la pubblica accusa e la corte: "Hai avuto un colpevole, non il colpevole, l'assassino è in giro. Brava, molto brava". La giuria ha stabilito una provvisionale di 150 mila euro per ciascuno dei due figli della vittima, Marco e Stefania, che si sono costituiti parte civile nel processo.

Le motivazioni saranno diffuse tra 90 giorni. Il movente del delitto sarebbe legato alla necessità di denaro, secondo l'accusa: il 53enne si sarebbe introdotto nell'appartamento della pensionata, prima l'avrebbe aggredita e accoltellata più volte, quindi le avrebbe sottratto dei monili. Se l'imputato ammette il furto, non si assume nessuna responsabilità sul delitto: quando è entrato in casa, la donna era già morta, secondo le sue dichiarazioni. A incastrare Modugno sono state le indagini scientifiche che hanno rivelato sulla scena dell'omicidio tracce riconducibili all'imputato e a un uomo ancora oggi sconosciuto.