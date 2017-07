Per Benedini guai dal sud Italia. Maxi-sequestro all'ex sindaco di Giugliano

Sequestro preventivo nei confronti di Giovanni Pianese, gia Sindaco del Comune di Giugliano, nonche ex Consigliere Regionale della Campania, e dell'imprenditore milanese Benito. Al centro del provvedimento 250mila euro, cifra che sarebbe frutto di corruzione.



II sequestro del danaro è stato disposto dal Gip, su richiesta della Procura Distrettuale di Napoli, sulla base delle indagini del GICO della Guardia di Finanza del capoluogo partenopeo, che hanno ricostruito "un'articolata vicenda corruttiva" che risale al 2011 e legata alla approvazione del Piano di lottizzazione di una vasta area del Comune di Giugliano. Nello specifico si tratta della zona di Lago Patria, denominata "ex Terre di Ferlaino", basata su un rogetto presentato dalla societa Progetto Grano S.p.A., di fatto gestita da Benito Benedini.



In particolare, nell'ambito di piu vaste indagini condotte dal Gico sul clan Mallardo, veniva approfondita la procedura finalizzata a consentire la lottizzazione di questa area del territorio di Giugliano e convenzionalmente denominata ex Terre di Ferlaino. Durante le indagini è stato ricostruito i| procedimento amministrativo volto a realizzare la lottizzazione e sono state individuate le aziende interessate. Contemporaneamente sono stati identificati i soggetti dell'Amministrazione Comunale di Giugliano che seguivano, formalmente o di fatto, l'istruzione della procedura.



Secondo il Gico per realizzare la lottizzazione la societa Progetto Grano Spa aveva presentato un documento di scoping e una proposta di Piano speculazione e Benedini Benito - che era il gestore di fatto di tale societa -seguiva l'andamento dell'istruttoria ed era in contatto, direttamente e attraverso i propri tecnici, con l'amnninistrazione giuglianese.



Tutto questo è stato confermato dai contatti tra Benito Benedini e l'allora Sindaco del Comune di Giugliano Giovanni Pianese, "aventi ad oggetto l'iter amministrativo di questa procedura fino a che veniva intercettata una inequivoca conversazione ambientale svoltasi presso l'hotel Vesuvio di Napoli proprio tra Benito Benedini, imprenditore interessato all'approvazione della procedura, e Giovanni Pianese".



Nel corso di questo incontro Benedini aveva promesso a Giovanni Pianese, all'epoca Sindaco del Comune di Giugliano, di corrispondergli una "ricompensa" in denaro: 250 mila euro, espressamente definiti "non rintracciabili" e consegnati affinche questi seguisse "la procedura annministrativa, monitorandone l'andamento e non frapponendo ostacoli, per consentire la costruzione di alloggi nella localita Lago Patria nella zona convenzionalmente denominata le ex terre Ferlaino come da progetto (documento di scoping e proposta di Piano) della societa Progetto Grano Spa". Nello specifico Pianese assicurava a Benedini diverse attivita: sollecitava una richiesta di accelerazione da parte dello stesso Benedini al Comune di Giugliano per l'approvazione del Piano, assicurava l'approvazione della delibera definitiva del Piano, assicurava i| suo ausilio ai tecnici di Benedini per la predisposizione delle controdeduzioni da assoggettare a delibera di Giunta Comunale, assicurava il monitoraggio della procedura sulle infrastrutture. Nel colloquio Benedini specificava esplicitamente di aver messo a disposizione del sindaco 250mila euro contanti.

Ecco perchè il sequestro eseguito oggi "rappresenta un significativo intervento giudiziario sul fronte dell'inquinamento istituzionale dal momento che l'atto corruttivo era volto ad ottenere i favori dell'amministrazione comunale".