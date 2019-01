Per scontri Inter-Napoli emessi 27 provvedimenti

Sono 22 i provvedimenti di Daspo emessi dal questore di Milano per gli scontri prima della partita Inter-Napoli dello scorso 26 dicembre.

Di questi nove sono con obbligo di firma e 13 semplici. E i cinque procedimenti amministrativi avviati porteranno il numero totale dei provvedimenti a 27. I provvedimenti emessi hanno una durata di cinque anni per i soggetti colpiti da un Daspo per la prima volta e di otto anni per chi è già stato sanzionato da analogo provvedimento.

In caso di violazione del divieto di accesso o della prescrizione dell'obbligo di presentazione è prevista la reclusione da uno a tre anni e una multa da 10mila euro a 40mila euro più un nuovo Daspo della durata non inferiore ad anni 5 con obbligo di firma.