Periferie, mercati: ricognizione di Sala, Barbieri, Errico in via Calvi

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Questa mattina il sindaco di Milano Beppe Sala, accompagnato dal presidente degli ambulanti (Apeca) Giacomo Errico e dal segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, ha fatto un sopralluogo al mercato di via Calvi, per incontrare gli operatori e ascoltare i loro bisogni. “Ho accompagnato volentieri il sindaco, che aveva chiesto di verificare esigenze e problemi degli ambulanti che operano in periferia – ha detto Errico – e devo dire che è stato accolto con simpatia e interesse dagli operatori. Abbiamo rappresentato a Sala i problemi aperti, che lui conosce bene: la raccolta dei rifiuti post mercato e la presenza, assolutamente necessaria, della polizia locale, utile anche a contrastare gli abusivi. L’incontro e la ricognizione in via Calvi sono stati positivi e sono certo che il sindaco abbia compreso le nostre esigenze”, conclude il presidente di Apeca.