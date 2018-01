Periferie Milano, Majorino trasferisce l'ufficio in Corvetto

Pierfrancesco Majorino

Periferie, Majorino: "Trasferisco il mio ufficio in Corvetto"



L'assessore del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino apre un nuovo ufficio in via Barabino, zona Corvetto, dove trasferirà parte delle sue attività. Un modo per essere maggiormente a contatto con la periferia ed i suoi problemi. L'annuncio dalla pagina facebook dell'assessore: "Tra poche settimane apro, in via Barabino, nel cuore del "Corvetto", un nuovo ufficio e trasferisco lì (con all'inizio un'agenda di incontri e riunioni) parte della mia attività. Voglio sperimentare un modello (magari replicabile in futuro altrove) di relazione più intensa e continuativa con i servizi territoriali e i cittadini ( quelli delle case popolari in primis, ma non solo). In via dei Cinquecento, poi, a pochi metri da via Barabino metteremo a "bando" per uso sociale lo spazio che vedete in questa foto (sulla foto posso migliorare, lo so, la ho scattata qualche sera fa). Affinché la zona si arricchisca di occasioni utili per stare assieme. In questi mesi, periodicamente, sono stato da quelle parti. C'è tantissima gente che vuole dare una mano per cambiare le cose in quartiere".