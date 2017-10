Permesso di soggiorno per il malocchio: 'Motivi umanitari'. Polemica sul tribunale



"Verrebbe da ridere, se non ci fosse invece da piangere, alla notizia che il Tribunale Civile di Milano ha concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari ad un immigrato scappato dal Ghana per sfuggire al malocchio, ovvero ad un maleficio che avrebbe causato la morte naturale delle sua famiglia. Ormai per restare in Italia, mantenuti dai contribuenti, basta una scusa qualsiasi: dalle migliaia di immigrati che pur non essendolo si dichiarano omosessuali, e quindi perseguitati nei Paesi dove c'è l'Islam radicale, a quelli che appunto fuggono dal maleficio. Il tutto con il patrocinio legale loro assicurato dallo Stato italiano, anche questo pagato dai contribuenti italiani. L'Italia è davvero il Paese del Bengodi, non per gli italiani, ma sicuramente per gli immigrati". Così in una nota Roberto Calderoli , vice presidente del Senato e responsabile Organizzazione e Territorio della Lega Nord.