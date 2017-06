Petardo esplode in una caserma dei carabinieri del Pavese: militare ferito

"Pacco bomba" nel comando dei carabinieri di Siziano, nel Pavese: l'allarme è scattato durante l'ispezione di una busta contenente un grosso petardo nella serata di ieri. Al comando la busta era stata portata in mattinata, dopo che era stata trovata sul davanzale della finestra di una residente. Non si tratta dunque di un tentativo di intimidazione nei confronti dei militari, ma della conseguenza di intemperanze che avrebbero avuto luogo in paese il giorno prima ancora, con protagonisti alcuni ragazzini. Qualche conseguenza c'è comunque stata: il carabiniere che ha ispezionato la busta nel cortile della caserma è infatti rimasto leggermente ferito dalla improvvisa esplosione del petardo.