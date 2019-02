Pgt, Palazzo Marino investe sulle periferie con il 50% degli oneri del centro

Milano, con Pgt 50% oneri del centro per le periferie

Il 50% degli oneri di urbanizzazione del Municipio 1, la zona del centro di Milano, sara' reinvestito per interventi nelle periferie della citta'. La novita' e' stata introdotta da un emendamento al Pgt, il piano del governo del territorio in discussione in Consiglio comunale, presentato dal Pd. E' di oltre 10 milioni all'anno la quota di oneri di urbanizzazione incassata dal Municipio 1 e quindi saranno circa 5 i milioni che dovranno essere reinvestiti nei quartieri periferici.

"La ricchezza generata dalle parti che stanno meglio della citta' deve diventare un traino per quelle piu' in difficolta' - ha commentato Filippo Barberis, capogruppo Pd in Comune -. Una misura non solo simbolica visto che stiamo parlando mediamente di piu' di 10 milioni di euro l'anno". Via libera dell'aula anche ad un altro emendamento presentato dal Pd, che prevede come tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative allo scomputo oneri, dalle strade ai giardini, vengano avviate prima degli interventi dei privati e si concludano entro la fine dei lavori.