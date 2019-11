Pgt, Maran attacca la Regione: "No al 20% in più di volumi ai proprietari"

Oggi in Regione Lombardia si discute la legge sulla rigenerazione urbana. Contro la quale è andato ieri preventivamente all'attacco l'assessore milanese all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Che ha dichiarato: "Milano ha già approvato un piano per il 2030, ha una visione del futuro e grandi investimenti davanti. Allora perché la Regione vuole regalare il 20% di volumi ai proprietari di aree?". L'assessore, come riporta il quotidiano Il Giorno, trova "negativo e preoccupante applicare la legge regionale" a fronte dei 13 miliardi di euro di investimenti nel settore immobiliare previsti da Milano: "La norma, con gli emendamenti della Lega, dice due cose: tutti i terreni e gli immobili in Lombardia hanno il 20% di diritto edificatorio in più di quanto stabilito dai Pgt anche in deroga alle norme morfologiche. La stessa legge, inoltre, riduce gli oneri di urbanizzazione da versare. Non so dire se questi punti aiutino i Comuni lombardi, ma di sicuro non ne ha bisogno Milano, anzi sarebbero molto critici".

"Per quale motivo - prosegue Maran -, dopo una discussione di due anni di Pgt, bisognerebbe regalare ai proprietari di aree il 20% di volumetrie in più di quanto votato, senza alcuna discussione di merito sugli obiettivi connessi a questa volumetria? Il Comune non è mai stato audito (perché?) ma ha fornito proposte che hanno l’obiettivo di evitare che dall’alto ci vengano imposte scelte che nulla hanno a che vedere con il modello di sviluppo della nostra città".