Photofestival, Sangalli (Confcommercio): "Valore aggiunto per Milano"

Milano Photofestival dal 23 aprile al 30 giugno. Sangalli (Confcommercio): "Valore aggiunto per Milano"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Dal 24 aprile al 30 giugno torna a Milano Photofestival, la rassegna annuale dedicata alla fotografia d’autore promossa da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging e divenuta appuntamento di richiamo culturale e turistico sempre più importante. Arricchito e diversificato il palinsesto del circuito espositivo che vede, accanto all’intensa programmazione di mostre, un calendario di eventi speciali ideati per coinvolgere il più ampio pubblico. La tredicesima edizione di Photofestival è dedicata a “Innovazione Conoscenza Storia”, tre elementi che caratterizzano la realtà e il futuro di una Città, Milano, che conferma il proprio ruolo di Capitale Italiana della Fotografia, grazie all’impegno comune di tutte le forze vive che da tempo lavorano per diffondere la cultura dell’immagine. “Un evento diffuso e consolidato come Photofestival è un grande valore per Milano sia a livello culturale che economico e sociale. Rilancia il significato e la bellezza della fotografia nel tempo delle immagini in diretta sugli smartphone e contribuisce a sostenere le imprese di un settore ancora in difficoltà. Il numero degli eventi di Photofestival, quest’anno ancora in sensibile crescita, dimostra il successo di una manifestazione che rende Milano “Città mondo” sempre più attrattiva.” - dichiara Carlo Sangalli, presidente Camera di Commercio e Confcommercio Milano. Photofestival prosegue la stretta collaborazione avviata da tempo con il Comune di Milano, contribuendo con il proprio palinsesto a valorizzare la seconda edizione della Milano PhotoWeek, l’iniziativa interamente dedicata alla fotografia promossa dal Comune e in programma dal 4 al 10 giugno 2018. Saranno circa trenta gli eventi di Photofestival organizzati nel corso della settimana con opening di mostre e altre iniziative.