Piacenza, mezza tonnellata di marijuana bruciata nell'inceneritore



Oltre 500 chilogrammi di marijuana, per un valore sul mercato di oltre cinque milioni di euro, sono stati distrutti dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lodi. Lo smaltimento e' avvenuto a Piacenza, in un impianto di incenerimento, che, secondo uno specifico protocollo, garantisce la sicurezza delle operazioni di distruzione in armonia con la tutela e la salute pubblica.



Si tratta - spiega una nota - della quasi totalita' del quantitativo di stupefacente che era stato sequestrato nel mese di gennaio, nel corso di un'operazione antidroga conclusa nelle province di Lodi e Monza Brianza che aveva portato all'arresto di tre cittadini albanesi. La distruzione della droga e' stata disposta dalla Procura della Repubblica di Monza, titolare dell'indagine, in quanto il carico era stato fermato a Muggio' (Monza-Brianza). A disposizione dell'Autorita' giudiziaria, per le esigenze processuali e' rimasta una campionatura delle 307 confezioni che componevano il carico.