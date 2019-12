Pianificavano sequestro imprenditore nel Milanese, 15 arresti

“Dobbiamo fare come nella Casa di Carta”. Se lo dicevano al telefono i componenti della banda di 15 persone bloccata dai carabinieri di Corsico prima che potessero sequestrare un imprenditore bolognese. Il riferimento era alla celebre serie Tv di Netflix. L’operazione fallita era programmata per oggi, e il 45enne, proprietario di un’azienda informatica nel settore dei bitcoin, avrebbe dovuto essere portato in un’appartamento non lontano dal suo ufficio di Milano, essere addormentato con il cloroformio (piano poi abbandonato), derubato degli accessi ai suoi conti in banca e lasciato lì. Ad architettare il tutto erano stati due fratelli di Verona, un uomo di 40 anni e una donna di 30, anche loro del ramo informatico e collaboratori dell’imprenditore, soprannominato “il Rigido”. I due ideatori dell’operazione si facevano invece chiamare “Maschio” e “Femmina”. A coordinare l’operazione, un autista 44enne di autobus di Reggio Emilia, ma con origini napoletane: si tratta dell’amante di lei, e si faceva chiamare “Omega3”, per la sua inclinazione salutista. Proprio lui aveva deciso di “assumere” una banda di napoletani per eseguire il sequestro, “appaltando” il servizio ad un conoscente legato ai clan Formicola di San Giovanni a Teduccio e Rinaldi di via Mazzarella. “Quello di giù”, questo il suo soprannome, avrebbe poi tratto il 10 per cento del valore del denaro ricavato dal sequestro, distribuendo poi 50mila euro ciascuno agli esecutori materiali della sua banda. Totale dell’operazione: circa 4 milioni di euro, che i sequestratori avrebbero fatto transitare dai conti in banca dell’imprenditore, verso conti collocati in Polonia e Slovacchia, per poi appropriarsene. Sarebbero riusciti a farlo rubando i suoi codici e i suoi token bancari. In particolare la 30enne aveva lavorato insieme a lui e conosceva alcune sue password: le avance dell’imprenditore nei suoi confronti hanno aggiunto il movente passionale a quello economico del tentato sequestro. I due “colletti bianchi” veronesi infatti dovevano appianare debiti per circa un milione e mezzo di euro contratti con la mala gestione di fondi di investimento.