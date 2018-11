Piano Quartieri, oltre 3.300 cittadini agli incontri nei 9 municipi

Si è conclusa ieri con gli appuntamenti nei Municipi 1, 2 e 3, il Piano Quartieri, l’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale per illustrare i progetti in corso e futuri e raccogliere i suggerimenti e le proposte dei cittadini sui fondi che devono essere ancora destinati.

Il Piano Quartieri descrive infatti progetti per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro: 1,2 miliardi riguardano opere già definite, in corso o in fase avanzata di progettazione; 382 milioni di euro sono destinati ad opere che devono essere ancora progettate. Di questi, una ‘fetta’ di 200 milioni sarà a disposizione di progetti da realizzare nei quartieri e che saranno definiti al termine del ciclo di incontri.

Complessivamente, nelle tre domeniche dall’11 al 25 novembre, sono stati oltre 3.300 i cittadini che hanno partecipato agli incontri; circa 1.200 quelli registrati oggi, dalle 9 alle 14, presso la Scuola Primaria Giusti – D’Assisi di via Giuseppe Giusti 15 (Municipio 1), la Scuola Primaria Casa del Sole di via Giacosa 46 (Municipio 2) e la Scuola Primaria Munari di via Feltre 68/1 (Municipio 3).

In ognuna delle sedi utilizzate, dirigenti e tecnici del Comune hanno accolto e accompagnato i cittadini in un percorso di stanze tematiche che ha permesso loro di conoscere i progetti che verranno realizzati nei prossimi anni nei nove Municipi. Schemi, dati e mappe allestiti su grandi pannelli hanno consentito di visualizzare facilmente i fondi e le opere dedicate a sport, verde, mobilità, sicurezza, cultura e servizi sociali.

Al termine della visita ogni cittadino ha avuto la possibilità di compilare una scheda per esprimere opinioni e suggerimenti che contribuiranno a definire l’utilizzo dei futuri investimenti sulla città.