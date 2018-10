Piastra Expo, a gennaio il ricorso contro il proscioglimento di Sala

Si aprira' il 25 gennaio l'udienza davanti alla Corte d'Appello di Milano per discutere il ricorso della Procura generale contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex ad di Expo2015, Giuseppe Sala . E' accusato di abuso d'ufficio per l' affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6 mila alberi, nell'ambito del procedimento sull'appalto per la Piastra dei Servizi, l'architettura di base sulla quale e' sorta l' Esposizione Universale. Il 29 marzo scorso, il gup Giovanna Campanile aveva prosciolto Sala dall'accusa di turbativa d'asta. I giudici della seconda sezione penale d'appello sono chiamati a decidere se mandare a processo il sindaco, come chiesto dai sostituti pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo, o ribadire il proscioglimento.