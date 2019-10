Piastra Expo, i giudici: "Sala consapevole del reato, lesse gli atti"

Bando per la piastra Expo, depositate le motivazioni della sentenza di condanna a sei mesi - commutata in una multa da 45mila euro - nei confronti dell'allora commissario Giuseppe Sala , oggi sindaco di Milano. Questi nel sottoscrivere i verbali è stato ritenuto "consapevole delle illecite retrodatazioni" ma con "l'obiettivo di evitare che la questione della paventata incompatibilita' dei due" componenti della commissione di gara per la Piastra potesse comportare il "rischio di ulteriori ritardi nell'espletamento della procedura" e quindi dell'apertura di Expo. Da qui l'attenuante dell'aver "agito per motivi di particolare valore morale o sociale".

"Non vi è spazio logico per ritenere che, prima dell'apposizione della firma, non siano stati letti o lo siano stati distrattamente; e che, stante l'inequivocità del contenuto sin dai primi tratti, non siano stati immediatamente compresi i profili fattuali alla base della contestazione e penalista", recita un altro passaggio.