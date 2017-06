Piastra Expo, il legale di Sala dal pg. Ma il sindaco non si fa interrogare

Il legale di Giuseppe Sala si e' recato stamane nell'ufficio del pg Felice Isnardi per chiedere quali siano i tempi della chiusura dell'indagine sulla Piastra di Expo, che vede indagato anche il sindaco per falso materiale e falso ideologico. Nei giorni scorsi, sono scaduti i sei mesi della proroga dell'indagine che, nel dicembre scorso, aveva portato all''autosospensione' di Sala dalla carica di primo cittadino. A quanto si e' appreso, l'inchiesta verra' chiusa nei prossimi giorni dal pg, diventato titolare del fascicolo dopo l'avocazione da parte della Procura generale guidata da Roberto Alfonso. Due le possibilita' per il Magistrato: chiudere l'inchiesta in previsione di una richiesta di processo oppure sollecitare l'archiviazione della posizione del sindaco. Oltre a Sala, sono indagate altre 6 persone. L'inchiesta era stata al centro dello scontro in Procura tra l'allora procuratore capo Edmondo Bruti Liberati e il procuratore Alfredo Robledo. Il pg stamane ha manifestato al legale di Sala, come gia' fatto nei mesi scorsi, la disponibilita' ad ascoltarlo, anche prima della chiusura delle indagini, ma il sindaco in questa fase non e' intenzionato a farsi interrogare.