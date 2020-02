Piastra Expo, processo d'Appello per Sala al via il 10 marzo

Verbali retrodatati per la gara d'appalto della Piastra di Expo: il processo di secondo grado nei confronti del sindaco di Milano Beppe Sala, all'epoca dei fatti ad di Expo, si aprirà il 10 marzo. In primo grado Sala ha ricevuto una condanna a sei mesi convertita in pena pecuniaria di 45mila euro. Nel frattempo l’accusa di falso materiale e ideologico, risalente al maggio 2012, si è prescritta a fine novembre. La difesa di Sala potrebbe dunque chiedere alla corte di applicare la norma che prevede di assolvere, malgrado il reato prescritto, se è «evidente» l’innocenza dell’imputato. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado era già stato chiarito che non era emersa "alcuna volontà di avvantaggiare taluno dei concorrenti alla gara o danneggiarne altri ma solo quella di assicurare la realizzazione in tempo utile delle infrastrutture necessarie per la realizzazione e il successo dell’esposizione universale del 2015, risultato poi effettivamente conseguito e unanimemente riconosciuto"