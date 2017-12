Piattaforma galleggiante in Darsena: due società in corsa

La Darsena di Milano

Piattaforma galleggiante in Darsena: sfida tra Gwp e Aadv-Seed events



Darsena, verso l'assegnazione della piattaforma galleggiante: ieri, allo scadere dei termini, sono state presentate a Palazzo Marino due offerte per la gestione del nuovo spazio sul lato di viale D'Annunzio. Oggi prevista l'apertura delle due buste. Chi sono le due realtà in lizza? La prima è la Gwp srl, che ha già organizzato Christmas Village in varie città. La seconda è una Ati formata da Aadv Entertainment e Seed Events. Aadv Entertainment ha già lavorato in Darsena realizzando il Christmas Village 2016, ma ha curato anche il Rock in Roma 2017 ed il Market Sound 2016, mentre Seed Events ha già collaborato con Navigli Lombardi Scarl nell’organizzazione di eventi in Darsena.

Darsena, i paletti posti da Palazzo Marino



Come ricorda il quotidiano Il Giorno, chi si aggiudicherà la piattaforma da 168 metri quadrati progettata a titolo gratuito da Edoardo Guazzoni, Paolo Rizzato e Sandro Rossi, che hanno firmato il progetto di restyling della Darsena, oltre a pagare un canone annuo con base d'asta a 53.283 euro, dovrà progettare, realizzare e promuovere manifestazioni ed eventi commerciali ed espositivi, per un massimo di 80 giorni all'anno. Con alcune limitazioni precise per evitare la "movida selvaggia": tutte le attività commerciali ed espositive dovranno avvenire tra le 8 e le 20 dei giorni feriali e tra le 9 e le 23 in festivi e prefestivi. La gara voluta dall'assessore Roberto Tasca esclude anche la vendita di cibi e bevanse e l'uso di schermi luminosi di dimensioni superiori ai tre metri per due. Concessione ridotta da tre a due anni, una sperimentazione di 24 mesi per testare il progetto ed il suo impatto.