Piazza Cadorna si rifà il look grazie a Luxottica, al via il restyling

Sono iniziati i lavori per la riqualifica dell’area verde di Piazzale Cadorna a Milano. Il restyling interesserà in particolare il punto della piazza all'angolo con via San Nicolao.

I lavori, che dovrebbero durare un mese circa, saranno finanziati da Luxottica, la cui sede meneghina milanese affaccia proprio sulla piazza famosa per la scultura “Ago, filo e nodo”.