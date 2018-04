Piazza Castello, la Sovrintendenza dice sì al progetto di restyling

Restyling di Piazza Castello, c'è il parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici al progetto risultato vincitore quindici mesi fa del concorso internazionale indetto dal Comune, quello firmato dallo studio dell'architetto Emanuele Genuizzi con un team composto da Banal, Strambio e Ragazzo. La sovrintendenza ha apprezzato l'idea di naturalizzare l'area antistante il Castello pensandola come prosecuzione del parco, "rafforzando gli elementi più connotativi, come l’emiciclo arboreo e il verde delle aiuole a cornice delle visuali verso il Castello".

Lavori da avviare entro il 2021

Commenta l'assessore Pierfrancesco Maran : "Il confronto con la Sovrintendenza ci ha consentito di rendere il progetto ancor più connesso al contesto urbano, nel solco della tradizione milanese. Ora possiamo procedere alla redazione del progetto definitivo pervalorizzare quello che, dal Castello a San Babila, rappresenta il più esteso percorso pedonale della città". E' di 12 milioni ul budget stanziato da Palazzo Marino, ma la Giunta conta di spenderne meno. L'obiettivo è avviare i lavori nel 2021.

Le modifiche richieste ed il rischio del ricorso

Ma sul progetto potrebbe pendere un ricorso al Tar da parte delle imprese sconfitte nella gara. Come spiega il quotidiano Il Giorno, la Sovrintendenza ha infatti sì dato il via libera al progetto di Genuizzi, ma ha anche prescritto la riduzione delle superfici in calcestre della piazza e l'utilizzo del granito di Montorfano, materiale più nobile, per largo Beltrami. Modifiche che potrebbero far tentare la strada del ricorso.