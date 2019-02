Piazza Castello, restyling slow: affidata la progettazione definitiva

Restyling di piazza Castello: affidata la progettazione definitiva

Riqualificazione di piazza Castello: la direzione Urbanistica del Comune ha affidato la progettazione definitiva ed esecutiva del restyling dell'area al gruppo di architetti guidati da Emanuele Genuizzi. Il professionista che due anni fa, era il 4 febbraio 2017, si era aggiudicato il concorso internazionale e di progettazione. Un progetto da 649.265 euro, che ha trascorso dunque 24 mesi in incubazione a Palazzo Marino. Poi, per realizzarlo, serviranno 12 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano Il Giorno, i lavori non partiranno ad ogni modo prima del 2021. Nel frattempo, il progetto originario ha passato lo scrutinio della Sovrintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici che ha dato due indicazioni: ridurre le superfici in calcestre in piazza Castello e utilizzare un materiale più “nobile" come il granito di Montorfano, in largo Beltrami.