Piazza Castello riapre. Via libera alla circolazione di residenti, moto e taxi



Piazza Castello viene "riaperta" al traffico. Ma solo per i residenti, moto e taxi, che potranno utilizzare una corsia finora riservata ai tram. Ma c'è chi non si accontenta e chiede la riapertura totale: Pisapia aveva sbagliato



LA DECISIONE - Iniziano ad entrare in vigore da oggi le modifiche per piazza Castello. Residenti, moto e taxi possono attraversare piazza Castello utilizzando la corsia finora riservata ai tram tra via Minghetti e via Quintino Sella in entrambi i sensi, mentre il capolinea dei mezzi pubblici - sospeso per oggi - da domani mattina sara' definitivamente effettuato in via Ricasoli, mantenendo le fermate per i passeggeri in piazza Castello. In questo modo l'Amministrazione comunale vuole contribuire a decongestionare il traffico nel centro citta' e a razionalizzare i flussi, in particolare nelle aree interessate dai lavori di costruzione della nuova linea metropolitana, aumentando la velocita' soprattutto per residenti, autobus, tram e taxi. "Continuiamo a lavorare per gestire al meglio la mobilita' in citta', in modo da minimizzare i disagi derivanti dai cantieri della M4 e diminuire i rallentamenti soprattutto per i mezzi pubblici e i residenti - dichiara l'assessore alla Mobilita', Marco Granelli -. L'intervento in piazza Castello consentira' ai residenti e ai taxi di attraversare l'area in una corsia protetta, ma senza compromettere la vocazione pedonale e monumentale di una delle piazze simbolo di Milano". Per completare l'intervento, sono in fase di spostamento circa 40 posti sosta riservati ai residenti, in modo da ripristinare quelli cancellati per realizzare il capolinea del tram in via Ricasoli, utilizzando spazi in piazza Castello e in Foro Buonaparte.



Per migliorare la viabilita', l'Amministrazione ha adottato diversi provvedimenti che limitano progressivamente il traffico nel centro storico, come le nuove regole di Area C che entreranno in vigore il 13 febbraio 2017 e che lo regolamentano con modifiche agli schemi di circolazione, ai tempi delle semaforizzazioni e alla definizione degli spazi per la sosta. In particolare sono stati cambiati alcuni tempi semaforici di Largo Cairoli - via Cusani - via Dell'Orso - via Brera che hanno apportato miglioramenti per la circolazione del mezzo pubblico e dei taxi. In piazza Castello-Foro Bonaparte l'obiettivo e' quello di garantire la vocazione a prevalenza pedonale della piazza e migliorare, al contempo, la viabilita' locale di un asse stradale importante soprattutto per i residenti, consentendo il transito nel controviale in entrambe le direzioni, oltre che ai mezzi Atm, anche ai residenti, alle moto e alle auto private di trasporto pubblico.



"UN TIMIDO PASSO AVANTI" - Quello della Giunta Sala è un primo, timido passo verso il riconoscimento che la chiusura di Piazza Castello- voluta dall'ex Sindaco Pisapia e dagli stessi Assessori che allora erano in Giunta, e che furono gli sponsor di questa sciagurata decisione- è stato un sonoro fallimento. E' un primo passo indietro, a cominciare dai vari Maran, Rozza, Granelli, Majorino e compagnia cantante (ed assessorile). Se proprio bisogna soddisfare le voglie di qualche pasdaran ambientalista, fautore delle chiusure dei centri storici, si potrebbe chiudere Foro Bonaparte. Una decisione che non avrebbe pesanti ripercussioni sul traffico cittadino e soprattutto sugli spostamenti da nord ad ad ovest della città. Dopo aver tentato di trasformare Piazza Castello in un ritrovo per mercatini di lumache, mutandine e salami, e dopo le piantagioni di vari ortaggi, ora arriva un primo provvedimento che molto timidamente riconosce gli errori commessi in passato, pensiamo anche alle torri orribili di Expo sempre a ridosso del Castello". Così Riccardo De Corato, capogruppo di FDI AN in Regione Lombardia, in merito alla parziale riapertura al traffico di Piazza Castello.