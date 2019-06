Piazza Cordusio, restyling da 8 milioni: il progetto

Nuovo volto per piazza Cordusio: ne ha parlato lunedì l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano Pierfrancesco Maran assieme al presidente di Municipio 1 Fabio Arrigoni presentando ai commercianti della zona il progetto. Che prevede un filare di laberi lungo la storica ellisse ed un restyling complessivo da otto milioni di euro di cui due a carico del Comune e sei a carico di privati, ovvero da operatori immobiliari. Tra gli altri interventi: pedonalizzazione del tratto iniziale di via Dante, riqualificazione delle finiture, degli arredi e dell'illuminazione, rifacimento della pavimentazione, riduzione delle carreggiate, apliamento dei marciapiedi con spostamento dei binari del tram. L'obiettivo è partire nel 2020 con i cantieri, l'obiettivo complessivo è volto a completare la vocazione di spazio urbano pedonale per l'area.