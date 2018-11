Piazza Cordusio, Yamamay entra nel food retail con Panino Giusto

Il food retail milanese sta per avere un nuovo attore. Si tratta di Yamamay, come racconta Pambianco Wine&Food, che spiega come il celebre brand stia per entrare nel settore insieme a un partner di spessore come Panino Giusto nella location di Piazza Cordusio a Milano.

“A febbraio taglieremo il nastro del nostro nuovo store milanese, 1.000 metri quadrati al civico 2 di Piazza Cordusio, davanti a Starbucks e a fianco di Uniqlo”, ha spiegato il CEO di Pianoforte Holding, a cui fa capo Yamamay, intervistato da Pambianco Wine & Food. Gli spazi, suddivisi su due piani, ospiteranno a piano terra il negozio di Yamamay e, a quello superiore, un locale a insegna Panino Giusto.