Piazza Duomo: domani si accende l'albero di Natale "griffato" Sky

Albero di Natale in piazza Duomo, Milano: mercoledì 6 dicembre l'accensione



E' griffato "Sky Italia" l'albero di Natale che sarà acceso in piazza Duomo a Milano mercoledì 6 dicembre alle 16.30, nell'ambito di una cerimonia cui saranno presenti il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l’assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita, Roberta Guaineri, assieme all’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia. Condurrà la show FRancesco Castelnuovo. con lui presenti sul palco Beppe Bergomi e Alessandro Costacurta e, per chiudere la serata, Lodovica Comello, che eseguirà alcuni brani natalizi con la sua band. Presenti anche i Piccoli Cantori di Milano diretti da Laura Marcora.L’accensione dell’albero sarà accompagnata da una coreografia di luci e colori realizzata grazie alle migliaia di braccialetti luminosi distribuiti gratuitamente ai partecipanti. Animazione per i più piccoli con i personaggi dei cartoon Sky. L'albero di Sky è stato realizzato grazie al supporto operativo di Live di IGPDecaux e con l’agenzia di promo&activation Integer.

L'albero resterà acceso sino al 7 gennaio. Alla sua base due ledwall alti 1,5 metri e lunghi 2,5 metri sui quali sarà possibile vedere scorrere i propri auguri, inviandoli tramite i social utilizzando l’hashtag #natallegria. Tutti i messaggi, anche i più originali e divertenti, saranno così mostrati in piazza Duomo alla base dell’albero di Natale.