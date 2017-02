Piazza Duomo, Sala benedice palme e banani: "Selfie schizzati alle stelle"

Le palme in piazza Duomo a Milano

Palme Duomo: Sala, numero foto in piazza schizzato alle stelle

"Il numero delle foto che vengono scattate in piazza Duomo e' schizzato alle stelle". A margine del processo a carico di Roberto Maroni, il sindaco di Milano Giuseppe Sala sottolinea l'exploit di fotografie scattate alla 'nuova' piazza Duomo decorata con piante di origine 'esotica'. A proposito dei banani piantati oggi, Sala dice di non averli ancora visti e aggiunge: "Tra due o tre mesi secondo me ci abitueremo e ci piaceranno. Quindi sospendo il giudizio. Comunque, sarebbe anche il momento di sospendere il dibattito, al di la' del mio giudizio, perche' ci sono tante cose da fare". A chi gli ricordava di aver chiesto che i milanesi si esprimessero a riguardo, Sala ha risposto con una battuta: "Si', ma non con un referendum. Vedremo tra due o tre mesi, quando tutti si saranno abituati. Intanto noto che il numero delle foto che vengono scattate e' schizzato alle stelle".

Palme Duomo: Maroni, a Milano 'La mia Africa', mancano scimmie

"Adesso mancano solo le scimmie". Cosi' Roberto Maroni, in un post a commento di una foto che ritrae le palme e i banani in piazza Duomo. Il governatore lombardo conclude il messaggio con l'hashtag '#LaMiaAfrica'.

Welfare: Sala, Comuni alternativa a governi che ignorano bisogni

Milano, nell'apertura del sesto Forum delle Politiche Sociali, si presenta all'Italia come un'alternativa "ai governi che ignorano i bisogni". Giuseppe Sala, sindaco di Milano, intervenendo all'apertura del forum, ha spiegato che "tutti noi siamo convinti che il nostro futuro nasce dalle grandi citta' metropolitane. Non voglio dire che non dobbiamo aspettarci che il governo risolva le cose, ma dobbiamo essere in alternativa ai governi che ignorano i bisogni". Il sindaco di Milano, poi, ha inviato tutti a essere "molto solidi, forti per rispondere al bisogno che c'e'. Ieri abbiamo approvato il bilancio, dove abbiamo faticosamente difeso la spesa per il Welfare". Riferendosi alle timide proteste di una decina di giovani del centro sociale "il cantiere", contro l'accordo con la Libia sui migranti e le politiche del governo centrale e alle proteste di un uomo, in sala, che chiedeva lavoro, Sala ha replicato: "Le citta' si devono ancora di piu' responsabilizzare, perche' qui dobbiamo trovare le soluzioni. Milano deve assumersi il ruolo di guida e, soprattutto, il nostro lavoro deve fare in modo che non si creino due Milano, una brillante e una che soffre. Di fronte al bisogno saremo un modello diverso, saremo speranza per l'Italia e per il mondo". Sala, infine, ha sottolineato che sappiamo "quello che dobbiamo fare. Se qualcuno ha voglia di perdere tempo nel commento di palme e banani, lasciamolo fare, noi sappiamo che le citta' si devono ancor di piu' responsabilizzare ed e' qua che dobbiamo trovare le soluzioni".