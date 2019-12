Piazza Fontana, diciotto formelle a 50 anni dalla strage

Piazza Fontana, 18 formelle a 50 anni dalla strage

Milano ha ricordato la strage di Piazza Fontana nel 50esimo anniversario dell'attentato alla Banca Nazionale. La cerimonia di ieri ha visto la posa di diciassette formelle con i nomi delle altrettante vittime e di una diciottesima, piu' grande, che sotto la data in cui esplose la bomba - 12 dicembre 1969 - e lo stemma del Comune di Milano riporta la scritta "ordigno collocato dal gruppo terroristico di estrema destra Ordine Nuovo".

A svelare le formelle, messe in cerchio intorno alla Fontana della Piazza, e' stato il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo insieme al presidente dell'Associazione familiari delle vittime, Carlo Arnoldi. La posa delle formelle, ha detto Scavuzzo, "e' un gesto che onora il ricordo di cittadini innocenti che avevano ognuno la propria storia e la propria unicita', un tributo della citta' al loro sacrificio". Per la Scavuzzo, "si tratta di un gesto di vicinanza a chi ancora soffre le sofferenze di quella bomba e monito a ricordare rivolto a tutti noi a tenere alta la guardia oggi come ieri e ancora piu' domani contro ogni attentato alla liberta' e alla democrazia". Oggi, ha detto Arnoldi, "e' una giornata molto importate per noi ma soprattutto per i nostri morti, che sono stati sempre ricordati come dei numeri freddi. Con questo lavoro che il Comune ci ha donato, i nostri cari non potranno rivivere ma possono essere orgogliosi di noi e della citta'"