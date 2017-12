La commemorazione di Piazza Fontana

Piazza Fontana, in piazza per il 48esimo anniversario della strage



Il 12 dicembre 1969 nella Banca Nazionale dell'Agricoltura in piazza Fontana a Milano una bomba provoca 16 morti e ottantasette feriti.



Oggi la cerimonia in occasione del 48esimo anniversario della strage. Concentramento in piazza della Scala e arrivo in piazza Fontana alle 16.30.





Piazza Fontana, 16 morti e 87 feriti. In piazza per l'anniversario della strage