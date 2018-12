Piazza Fontana, Mattarella: "Indagini non coronate da verità piena e conclusiva"

"Una verita' piena e conclusiva" sulla strage di Piazza Fontana "non ha ancora coronato le lunghe e travagliate vicende giudiziarie. Questo nonostante il lavoro encomiabile e coraggioso di magistrati e servitori dello Stato, che hanno svelato responsabilita' e trame di matrice neofascista, occultate da intollerabili deviazioni". E' quanto dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 49 anniversario dell'attentato. "In quel tragico pomeriggio del 12 dicembre 1969 un ordigno provoco' a Milano, a Piazza Fontana, una strage immane e diede avvio a un attacco eversivo contro la Repubblica. Gli assassini spezzarono vite innocenti, gettarono nel dolore e nella sofferenza tante persone, colpite in modo fortuito per aggredire l'intera collettivita', innescarono una spirale di terrore, per destabilizzare e far gravare per anni sulla nostra democrazia una minaccia, con ulteriori lutti, violenze, fratture", ricorda il Capo dello Stato.

"Il popolo italiano - sottolinea ancora - ha saputo sconfiggere gli eversori grazie alla propria unita' e ai valori radicati nella sua storia, nella sua cultura, nella vita sociale, anche se il costo umano di questa battaglia di liberta' e di civilta' e' stato assai elevato. Nel giorno dell'anniversario, il pensiero va, commosso, alla memoria delle vittime, e a quanti, familiari, discendenti, non hanno mai smesso di ricordare e testimoniare, cogliendo tutta la portata dell'offensiva portata contro la nostra convivenza, cercando con ostinazione la verita' anche quando essa era offuscata da ritardi e manipolazioni, trasmettendo alla societa' e alle giovani generazioni la necessita' di una partecipazione attiva per contrastare gli strateghi della tensione e della paura. L'aggressione alle istituzioni, pianificata spargendo sangue di cittadini inermi, e' stata respinta - afferma Mattarella - grazie al prevalere della solidarieta' e della cultura democratica. E' una lezione della storia, che vale per il futuro: gli ordinamenti liberi e democratici prevalgono quando le loro fondamenta sono basate su valori condivisi, capaci di unire al di la' delle legittime differenze di idee e interessi, quando promuovono liberta' e giustizia, contro chi usa violenza per scopi di sopraffazione".

"Una verita' piena e conclusiva non ha ancora coronato le lunghe e travagliate vicende giudiziarie. Questo nonostante il lavoro encomiabile e coraggioso di magistrati e servitori dello Stato, che hanno svelato responsabilita' e trame di matrice neofascista, occultate da intollerabili deviazioni. La Repubblica - conclude - non potra' mai cancellare il segno profondo della ferita che le e' stata inferta, ma rivendica con orgoglio il valore della risposta corale che la comunita' nazionale e' riuscita a fornire sia nei confronti dell'eversione nera sia del terrorismo brigatista".

"12 dicembre 1969. 49 anni dalla strage fascista di Piazza Fontana a Milano, una delle pagine piu' nere della storia d'Italia. Mai dimenticare, perche' la memoria e' futuro". Lo scrive su Twitter Maurizio Martina del Partito democratico.