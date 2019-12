Piazza Fontana: Sala, a nome di Milano si scusa per morte di Pinelli

In piazzale Segesta a Milano e' stato piantato un albero in memoria di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico morto precipitando da una finestra della Questura nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969. L'albero scelto e' una quercia rossa e sotto e' stata scoperta una targa con scritto: 'Albero dedicato a Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico, partigiano. 18esima vittima della strage di piazza Fontana a 50 anni dalla sua tragica morte in suo ricordo nel quartiere in cui abito''. Alla cerimonia presenti, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Renato Saccone e le due figlie di Pinelli, Silvia e Claudia. "Posto che ingiustizia c'e' stata - ha detto Sala - la mia presenza ha il significato di chiedere scusa e perdono a nome della citta' per quello che e' stato. Credo che la nostra richiesta di perdono alla famiglia sia qualcosa che vada fatto". Il sindaco ha esordito spiegando che "la prima riflessione e' che siamo qua a ricordare una tragedia che non doveva succedere. Pinelli era un cittadino che faceva il suo dovere e si impegnava politicamente". Poi "la seconda considerazione e' che dai momenti tragici, Milano spesso riesce a trovare formule, elaborare una risposta. E' questo che Milano ha fatto nella sua storia". Sala ha aggiunto: "Dalla storia di Milano e di Giuseppe Pinelli penso di aver imparato molto". Nel suo intervento Silvia Pinelli ha ringraziato "per aver voluto rendere omaggio a nostro padre con una quercia rossa". La donna ha ricordato che "i primi a voler far luce furono i socialisti milanesi, con il sindaco Aldo Aniasi, e oggi dopo 50 anni l'amministrazione comunale ci ricorda che Milano era e resta una citta' antifascista".