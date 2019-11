Piazza Fontana: Sala, lieto che Mattarella venga a Milano per commemorazione

Un cinquantenario importante per ricordare la strage di Piazza Fontana, il prossimo 12 dicembre alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sindaco Giuseppe Sala si e' detto "lieto che il presidente abbia questa vicinanza a Milano", a margine della posa della prima pietra del Policlinico. Il Capo dello Stato non sara' solo in Piazza ma partecipera' a una seduta straordinaria del Consiglio comunale in cui interverra' anche il sindaco, il presidente del consiglio comunale Lamberto Bertole' e rappresentanti dell'associazione familiari delle vittime. Dopo la seduta partira' il tradizionale corteo che da palazzo Marino arriva fino a Piazza Fontana dove si ricordera' la strage che provoco' 17 vittime e 88 feriti. "Stiamo parlando del cinquantenario, quindi di un'occasione importante. Io ne avevo parlato a Mattarella alcuni mesi fa - ricorda Sala - quando ero stato a trovarlo. Secondo me ha anche piacere a venire a Milano. Vede un sistema che funziona. L'ho visto molto felice l'altro giorno alla Bocconi". Mattarella, ricorda il sindaco, sara' a Milano "anche per la prima della Scala (il 7 dicembre, ndr.) e pochi giorni dopo. Tutte le volte che il presidente vuole venire mi fa felice".