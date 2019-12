Piazza Olivetti, Fastweb inaugura nuova sede all'insegna del 'working smart'

Fastweb inaugura la nuova sede in Piazza Adriano Olivetti, un headquarter che guarda al futuro, a partire dal nome: NEXXT. L'innovazione parte già dal nome, Nexxt, con la doppia “X” che rimanda al prossimo ventennio di sviluppo e innovazione, e in particolare al 2020, anno in cui Fastweb svilupperà l’infrastruttura 5G. La doppia “X” ha anche una ragione propriamente fisica perché è legata alle due grandi strutture in cemento a forma di “X” che sostengono l'edificio e che sono ben visibili da Piazza Adriano Olivetti. L'edificio è pensato per rappresentare al meglio i valori di Fastweb: CARE (prendersi cura delle persone e dei loro bisogni), CORAGGIO (di accettare delle nuove sfide), SOSTENIBILITA' (intesa come attenzione all'ambiente, ma anche della qualità della vita).

Moderno e tecnologico, si inserisce perfettamente nel contesto post industriale dello scalo di Porta Romana. Sorto proprio di fianco alla Fondazione Prada, luce, acqua e spazio sembrano essere le parole d'ordine. Spazi di lavoro confortevoli per i dipendenti, che potranno scegliere il modo a loro più congeniale per lavorare, all'insegna dello smart working, anzi della sua evoluzione: il working smart, un modo di lavorare orientato al coinvolgimento interno, all'efficienza, alla flessibilità e alla performance. Gli ambienti agevolano l'interazione tra le persone. Nessuna postazione fissa e sale riunioni di diverse dimensioni per rendere l'ambiente quanto più possibile open e funzionale. I dipendenti, direttori compresi, potranno dunque scegliere dove e con chi lavorare prenotando la propria postazione tramite cellulare con un’app. Così facendo si potranno di volta in volta identificare gli spazi, gli strumenti e le tecnologie più adatti per le attività lavorative da svolgere. A ogni piano si trovano inoltre focus room per concentrarsi, phone booth per telefonare, numerose sale riunioni, aree break per gli incontri informali, oltre a salottini, chaise longue e poltroncine. E per gli sportivi c'è la welfare room e uno spogliatoio con docce.

Il nuovo headquarter ospiterà a regime, entro i primi mesi del 2020, circa 1.400 persone. L’edificio ha una superficie complessiva di oltre 18.000 metri quadri e si colloca all’interno dell’area “Symbiosis”, il progetto della società immobiliare Covivio. Basso impatto ambientale e di sostenibilità sono gli elementi distintivi dell'edificio: gli ambienti sono dotati infatti di un impianto intelligente di illuminazione che, grazie a speciali sensori, attiva l'accensione delle luci solo al rilevamento di movimento e della presenza di persone nelle sale riunioni così come nelle aree comuni, consentendo così di ridurre i consumi e l’impatto energetico. Ma il consume di tutte le risorse è ottimizzato, anche quello dell'acqua. Non a caso Nexxt ha ottenuto la certificazione LEED PLATINUM, il più alto punteggio di rating internazionale per gli elevati livelli di sostenibilità. Del resto sono nella struttura sono stati inseriti pannelli fotovoltaici, prodotti a basso contenuto di composti organici volatili, sanitari a basso flusso, rubinetterie performanti. Attenzione poi è stata data al ciclo dei materiali e al loro recupero. Fastweb inoltre è pastic free.