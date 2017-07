CasaPound: striscioni contro Sala

Piazza Scala, militanti di Casapound chiedono dimissioni di Sala



Una ventina di militanti di Casapound si sono ritrovati in piazza Scala per tornare a chiedere le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala. Il gruppo ha esposto uno striscione con la scritta "Sala dimettiti", urlando slogan al megafono e distribuendo gli stessi volantini portati la volta scorsa. Ad affrontarli per primo è stato il consigliere di Insieme per Milano Paolo Limonta che ha ribadito che "siete dei fascisti".