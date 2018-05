Pic-nic di Theodora sabato 12 maggio ai Giardini di Villa Reale

Tornano i pic-nic che regalano sogni e sorrisi ai bambini in ospedale. Si terrà a Milano il 12 maggio il primo dei tre appuntamenti solidali firmati Theodora e nati nel 2011 da un’idea di Giovanna Ferrero Ventimiglia e Lucrezia Borromeo Arese. I partecipanti, che avranno confermato la loro partecipazione, riceveranno all’ingresso dei giardini tutto l’occorrente per il pic-nic: un telo per sedersi sul prato e un packet lunch pieno di leccornie da gustare in compagnia.

Quali saranno i programmi delle giornate? Laboratori creativi, spettacoli, animazione e ovviamente l’allegria dei Dottor Sogni per passare una bella giornata nel verde all’insegna della solidarietà. Un evento di fundraising unico, dedicato agli amici e ai sostenitori di Fondazione Theodora Onlus, che, dal 1995, con i suoi Dottor Sogni, regala momenti di ascolto, gioco e sorriso ai tanti bambini e alle loro famiglie costretti ad affrontare una degenza ospedaliera lunga e difficile.

“Il "Pic-nic di Theodora" è un evento straordinario che, grazie a tutti gli amici che vi partecipano e che lo sostengono, contribuisce a garantire, ogni anno, le speciali visite dei Dottor Sogni di Theodora a oltre 35.000 bambini ricoverati in ospedale, per aiutarli ad affrontare meglio, insieme alle famiglie, la malattia e la degenza." - spiega Emanuela Basso Petrino, Direttore Generale di Fondazione Theodora Onlus.

Con i fondi raccolti, in occasione delle tre tappe dei “Pic-nic di Theodora”, la Fondazione potrà garantire i programmi di visita attivi a Milano (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Ospedale dei Bambini V. Buzzi, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta, Ospedale L. Sacco, IRCCS Policlinico San Donato), Torino (Ospedale Infantile Regina Margherita) e a Roma (Policlinico Umberto I e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù).

Ecco il calendario completo dei “Pic-nic di Theodora”:

- Milano, sabato 12 maggio 2018 dalle 11.30, Giardini di Villa Reale. Prenotazione obbligatoria: picnicmilano@theodora.it

- Torino, sabato 26 maggio 2018 dalle 12.00, Giardino di Levante, Musei Reali. Prenotazione obbligatoria: picnictorino@theodora.it -

Roma, sabato 13 ottobre dalle 12.00, Giardini del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Prenotazione obbligatoria: picnicroma@theodora.it