Picchia la compagna incinta, non aveva avvisato i parenti della gravidanza

Colpita con calci e pugni al volto dal compagno per non aver informato i propri parenti del matrimonio e della gravidanza in corso. È successo nella mattinata di ieri a Milano, in un hotel di corso Garibaldi. L'aggressore è stato arrestato per lesioni gravi aggravate. A chiamare la polizia è stata la donna delle pulizie dell'albergo la quale, entrata nella stanza della coppia, aveva trovato la vittima, incinta di sei mesi, sanguinante in viso. La lite tra i due, entrambi cittadini norvegesi di origini pakistane lui e afghane lei, era scoppiata poco prima nella camera. Alla donna è stata riconosciuta una prognosi di 41 giorni. Sentita in audizione protetta, ha cercato di ritrattare il racconto sostenendo di essersi ferita cadendo. Il compagno, allontanatosi dopo l'aggressione, è stato ritrovato dalla polizia a bordo della sua auto mentre girava nella zona. Nella vettura è stato rinvenuto un coltello da 8 centimetri di lama.