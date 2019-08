Picchia madre malata terminale nel Cremonese, poi si autodenuncia

Ha picchiato l'anziana madre e poi si e' autodenunciato in caserma a Cremona. L'uomo ha raccontando ai carabinieri di aver picchiato la madre di 90 anni malata terminale dopo una lite. Cosi' un 61enne e' stato denunciato per maltrattamenti. L'anziana dimessa dall'ospedale dove e' stata ricoverata in seguito alle percosse subite dal figlio sara' collocata in una struttura adeguata.