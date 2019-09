Piccirillo (Filt Cgil): tutelare i lavoratori Atm nel bando di gara

IMPRESE-LAVORO.COM – A margine della riunione delle commissioni Urbanistica, Mobilità, Ambiente, oggi a palazzo Marino, alla quale ha partecipato anche l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, la Cgil ha posto uno dei problemi che stanno a cuore al sindacato in vista delle gare sul trasporto pubblico locale il segretario milanese della Filt Cgil Angelo Piccirillo ha detto: “Nell'ambito delle profonde trasformazioni che stanno attraversando il Tpl e dei processi di progressiva urbanizzazione del territorio, investimenti, sviluppo, contrasto al dumping e sostenibilità ambientale rappresentano driver per noi irrinunciabili. Ci sembra che la visione di città (area B) e di impresa (ATM) che il Comune ha messo in campo vadano nella giusta direzione, che una riforma tariffaria che non impatti su lavoratori e pendolari, che incrementi scontistica e gratuità per famiglie, giovani e fasce più deboli sia da salutare positivamente, così come positivo è l'ampliamento ai 21 comuni di prima fascia della validità di un unico titolo di viaggio. Ciò che invece chiediamo con forza al Comune e all’Agenzia di Bacino è la soluzione al tema della protezione dei lavoratori attraverso il vincolo della clausola sociale dentro il testo del prossimo bando di gara, protezione che deve essere garantita dal punto di vista occupazionale, normativo ed economico come sancito dall’accordo unitario di aprile 2017. Ad Atm rinnoviamo invece con forza la richiesta di accompagnare il necessario rinnovamento del parco mezzi diesel con bus elettrici, con una indifferibile riqualificazione del personale attualmente impiegato nella manutenzione dei mezzi che andranno in disuso, per proteggere, non solo posti di lavoro, ma conoscenze e competenze preziosissime per l'intera azienda”, ha concluso il sindacalista.