Picco di caldo con afa e 40°C, ma nel weekend arriva il maltempo

Il caldo africano portato dall'anticiclone che ha investito l'Italia e l'Europa raggiunge il suo apice proprio in questi giorni con punte vicine ai 40 gradi. Oggi sono 13 le città da bollino rosso, il livello 3 di massima allerta previsto dal ministero della Salute: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Venerdì si passa a 14 città, con l'aggiunta di Milano. Nell'area padana tra oggi e domani la colonnina di mercurio secondo l'Aeronautica militare sarà intorno ai 38°C, con punte fino ai 39. Nel weekend però a partire dal Nord è prevista un'ondata di maltempo e una riduzione consistente delle temperature. Numerosi Comuni hanno attivato piani di emergenza contro il caldo, allertando i pronto soccorso e i servizi sanitari. Lo scenario cambierà con l'avvicinarsi del week end quando rovesci e temporali, anche violenti. Sabato 27 l'Italia tempo in peggioramento al Nord, dove i fenomeni saranno più diffusi e intensi tra Piemonte e Lombardia, e molto sole sul resto del Paese. Sono possibili localmente grandinate e raffiche di vento anche forti e le temperature scenderanno in alcuni casi di quasi 10 gradi. Domenica la perturbazione si sposterà verso il Centro; per avere un miglioramento bisognerà aspettare lunedì.